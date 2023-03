Un altro tentativo di furto nello stadio De Cristofaro di Giugliano. L’ennesimo nelle ultime settimane. Nella notte, intorno alle 4, stando alle prime ricostruzioni, presumibilmente due malviventi hanno scavalcato le recinzioni dell’impianto sportivo di Casacelle, si sono introdotti all’interno con l’obiettivo di trafugare presumibilmente rame, come già accaduto di recente, ma agenti di una vigilanza privata avrebbe visto strani movimenti riuscendo così a mettere in fuga i balordi.

Intanto gli ultimi raid hanno fatto emergere un ulteriore problema per il de Cristofaro, quello relativo appunto alla vigilanza visto che è oggetto delle mire dei balordi, soprattutto per i cavi di rame. Già qualche settimana fa criminali entrarono in azione e riuscirono a portare via materiali del nuovo impianto di illuminazione. Ma la questione stadio è aperta anche su un altro fronte, quello per la consegna dell’impianto alla città per consentire il ritorno della squadra tra le mura di casa e lasciare il campo di Avellino. Le scadenze annunciate dall’amministrazione comunale targata Pirozzi non sono state rispettate e oggi arriva un nuovo attacco da parte di Fratelli d’Italia.