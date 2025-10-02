Chiesta una richiesta di risarcimento da 20mila euro contro Rita De Crescenzo. A presentarla è il ristoratore Alessandro Coscia, che accusa la popolare tiktoker di aver danneggiato l’immagine della sua attività e la propria reputazione personale attraverso alcuni contenuti diffusi sui social.

Rita De Crescenzo, ristoratore di Castel di Sangro chiede risarcimento da 20mila euro

Il procedimento è entrato nel vivo con la prima udienza dibattimentale, svoltasi questa mattina presso il tribunale di Sulmona. L’imputata, 46 anni, seguitissima online con oltre due milioni di follower, non era in aula. La sua notorietà è cresciuta negli ultimi mesi anche per il cosiddetto “caso Roccaraso”.

Le origini della vicenda risalgono al cenone di Capodanno del 31 dicembre 2022, quando De Crescenzo si recò con la famiglia al ristorante Antica Neviera, locale gestito all’epoca da Coscia a Castel di Sangro, nei pressi di Roccaraso. Nei giorni seguenti l’influencer pubblicò una serie di video, nei quali raccontava di un’esperienza negativa, parlando di digiuno e criticando il conto ricevuto, pur dichiarando di essere stata invitata come ospite.

Secondo la difesa della tiktoker, rappresentata dall’avvocato Alfonso Quarto che ha parlato all’ANSA, si trattava soltanto di una recensione: “La mia assistita non ha diffamato nessuno, ha espresso un’opinione sul servizio, come farebbe chiunque altro dopo una cena”, ha spiegato il legale, che si è opposto al decreto penale di condanna con una sanzione di 258 euro.