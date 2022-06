Un negozio di abbigliamento e accessori nel centro di Napoli: Rita de Crescenzo, la nota star di Tik Tok sta per coronare il suo sogno. Tra non molto sarà inaugurata la sua attività commerciale “Svergognata Shop” in in via Benedetto Cairoli a corso Garibaldi a Napoli.

Non solo abbigliamento ma anche gadget e accessori. I prodotti disponibili saranno: profumi, diari, portapenne, borse, cover per cellulari, t-shirt, teli da mare, fasce per capelli, zaini con impressa la sua foto e con la scritta del marchio Svergognata. Lei stessa aveva annunciato sui social questa notizia: “Stiamo cominciando ad allestire. Tra poco ci sarà una grande sorpresa”.

Il successo di Rita De Crescenzo

La donna di 44 anni è diventata famosa per la canzone “Ma te vulisse fa na gara e ballo?” che su Youtube ha raggiunto 4.4 milioni di visualizzazioni. Sui social ha raggiunto numeri importantissimi: più di 848mila follower su TikTok e oltre 127mila su Instagram.

Prima del successo sui social la De Crescenzo è stata diverse volte in carcere per motivi legati allo spaccio di droga. Alcuni anni fa, i servizi sociali le tolsero l’affidamento dell’ultimo figlio ed è spesso in contrasto con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.