Multa salata per Rita De Crescenzo dopo gli illeciti causati in occasione dei festeggiamenti per l’inaugurazione del suo negozio nei pressi di Piazza Garibaldi, a Napoli.

Rita De Crescenzo, multa dopo l’inaugurazione

La nota tiktoker ha mostrato, durante una sua diretta social, il verbale ricevuto dopo il suo evento: una sanzione pecuniaria che dovrebbe superare i 1000 euro.

La De Crescenzo è apparsa disperata sui social dicendo che ha fatto tutto secondo le regole e pagando tutte le tasse. “Mi voglio male tutti: giudici, amministratori, forze dell’ordine, avvocati e assistenti sociali.”

Napoli in tilt durante l’inaugurazione del negozio di Rita De Crescenzo

Il locale della 44enne è stato inaugurato il weekend scorso a Napoli. Centinaia di persone si sono riversate nelle stradine a ridosso della stazione ferroviaria bloccando il transito di mezzi pubblici e automobili anche solo per scattare una foto alla donna che si era travestita da regina. Decine i video pubblicati sul web. La cosa non è passata di certo inosservata tanto da scatenare non poche polemiche. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per liberare bus e auto dei residenti bloccate da incivili che avevano attuato la sosta selvaggia creando il caos.