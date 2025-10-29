Rita De Crescenzo a Belve divide il pubblico: scatta la polemica

Non è stata una partecipazione come tutte le altre quella di Rita De Crescenzo a Belve su Rai 2. La tiktoker napoletana ieri è stata ospite della Fagnani raccontando la sua vita, il fenomeno social, l’uso di droga e psicofarmaci.

Rita De Crescenzo a Belve: tra confessioni sui social e polemiche

Ma la sua partecipazione ha scatenato una valanga di polemiche. Tra chi ha trovato inopportuna l’intervista da parte della Fagnani perchè la De Crescenzo è un personaggio per molti discutibile, dato anche il suo passato legato agli stupefacenti e un processo per spaccio ancora in corso, e chi ha ritenuto giusto ascoltare la sua intervista. La tiktoker si rivela un personaggio divisivo, seguita da milioni di follower ma altrettanto criticata da chi non vuole che Napoli venga associata a lei.

Nel corso dell’intervista De Crescenzo ha raccontato della sua vita segnata da sofferenze, abusi fino alla rinascita grazie ai social dove oggi è seguita da più di 2 milioni di follower. Critiche da uno degli storici oppositori di De Crescenzo, il deputato Borrelli.