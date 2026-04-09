L’avvocato Petruzzi ripercorre l’intera vicenda del piccolo Domenico, dal giorno in cui ha ricevuto l’incarico fino all’incontro di ieri presso l’ospedale Monaldi, legato alla questione del risarcimento.

Parla l’avvocato Petruzzi: «Sarò soddisfatto quando ci saranno condanne per omicidio volontario perché Domenico si poteva salvare»

Intervistato dal direttore Giovanni F. Russo, racconta non solo il proprio ruolo legale, ma anche come questa esperienza abbia inciso profondamente sulla sua vita personale e professionale, tra accuse da parte di colleghi ed esposizione mediatica.

Nel corso dell’intervista emergono anche retroscena inediti legati alla morte del bambino, in particolare su quanto accaduto negli ultimi giorni di vita. L’avvocato ribadisce con fermezza la richiesta di risarcimento e sottolinea: «Sarò soddisfatto quando chi ha sbagliato sarà condannato non per omicidio colposo, ma per omicidio volontario perché Domenico si poteva salvare”.

L’intervista