Restaurato l’arco di ingresso dell’ospedale Cardarelli con il Padiglione monumentale e il Salone Moriello: conclusi i lavori di recupero e restauro conservativo del nosocomio napoletano. Oggi la presentazione alla città.

Ristrutturato dopo 92 anni padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli

Si tratta di strutture monumentali, costruite nel 1934, che sono state ripulite, restaurate e messe in sicurezza. L’arco di ingresso, simbolo dell’ospedale napoletano più grande del Mezzogiorno, è stato protetto con ampie vetrate alte 11 metri, all’ingresso è stata creata un’area desk, lunga 14 metri, in cui sarà fornito servizio di accoglienza.

Il Salone Moriello, al secondo piano, sarà adibito ad eventi culturali, non necessariamente in ambito sanitario, ma a disposizione dei cittadini. In una logica, appunto , di restituzione alla città. Ad oggi sono stati spesi 2,2 milioni dei 2,8 disponibili in totale.