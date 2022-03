Troppo alcol, gli sfottò, poi lo “strascino” per la sale e infine la rissa. Sarebbe scoppiata per futili motivi, dunque, la zuffa all’interno del Ristorante “La Lanterna” sulla circumvallazione esterna a Villaricca. Ma la lite non è finita lì.

Il tutto è continuato anche sui social, in particolare su Tik Tok, tra i due gruppi di donne rivali. Nella giornata di ieri, infatti, sono spuntati dei nuove dirette dove i protagonisti della rissa continuano ad insultarsi e minacciarsi. Qualcuno interviene per cercare di mettere la pace, ma da come si invece si filmati, i toni sono sempre brutali. Anche in questo caso i video hanno fatto non solo il giro del web ma anche di whatsapp.

Al momento le registrazioni sono finite nelle mani dei carabinieri della stazione di Villaricca che indagano sulla vicenda. Sono stati proprio loro ad intervenire nella serata dell’8 marzo per sedare la rissa che si è innescata durante lo show di alcuni cantanti neomelodici.

Quella che doveva essere una serata dedicata al divertimento si è trasformata in una guerriglia con tanto di lancio di bottiglie e sedie.

