Doveva essere una serata di incontri e scambi di coppia. È finita invece con bicchieri in frantumi, mazze e persone che scappavano nude per la strada. I fatti risalgano al 2021. Un club privé per coppie in cerca di trasgressioni a Sutri, in provincia di Viterbo, è stato teatro di un violento episodio che ha coinvolto tre persone accusate di aggressione, minacce e furto. Ora quella festa finita male si è trasformata in un’avventura giudiziaria per tre persone – due uomini e una donna – finite sul banco degli imputati.

Rissa nel club per scambisti: i clienti scappano nudi coperti dalle tovaglie

L’evento era nato come festa di fine Covid e distanziamento sociale, si è tramutato in una scena da film d’azione quando una coppia e un loro amico hanno fatto irruzione nel locale, sorprendendo gli ospiti in intimità sui divani.

Uno dei tre intrusi, armato di mazza da golf, ha distrutto parte dell’arredamento e colpito il proprietario del locale. I clienti, spaventati e sgomenti, hanno cercato rifugio, raccogliendo in fretta le proprie cose e avvolgendosi nelle tovaglie per coprirsi.

Alla base del raid vi erano motivi economici. Uno degli aggressori, secondo quanto emerso dalle indagini, era coinvolto in affari con il proprietario del club e pretendeva il pagamento di una grossa somma, circa 400mila euro. A quanto pare, sosteneva che il denaro fosse stato sottratto in modo fraudolento.

Le richieste di pagamento si sono susseguite fino a culminare nell’aggressione nella tranquilla Tuscia. L’episodio ha gettato un’ombra inquietante su un luogo che doveva essere il palcoscenico di piacevoli trasgressioni, trasformandolo in un teatro di violenza e paura.