Rissa al porto di Napoli, gli stacca l'orecchio a morsi davanti ai passeggeri

Una rissa per motivi ancora da chiarire. Due uomini se le danno di santa ragione davanti a decine di turisti e passeggeri davanti alla zona degli imbarchi di Calata Porta di Massa, a Napoli.

Rissa al porto di Napoli, gli stacca l’orecchio a morsi davanti a decine di passeggeri in fila

Secondo alcuni testimoni che hanno ripreso tutta la scena con un telefonino, nella zuffa un uomo avrebbe preso a morsi il rivale staccandogli anche un orecchio.

Anche il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) ha ripreso il video e lo ha pubblicato sui suoi canali social, chiedendo che si faccia chiarezza sulla vicenda. “Da tempo segnaliamo i pericoli legati alla straordinaria presenza di persone agli imbarchi per le isole e l’assenza di forze dell’ordine pronte a intervenire è inaccettabile. Bisogna garantire la sicurezza per cittadini e turisti in questi siti per evitare episodi di violenza che danneggiano l’immagine della città in modo irreparabile” ha dichiarato il deputato.

