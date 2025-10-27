Riqualificazione strade tra Cesa, Aversa e Gricignano: 3 milioni di euro dalla Regione

Un finanziamento da 3 milioni di euro è stato concesso dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strade per la riqualificazione di via Atellana e delle principali arterie di collegamento tra Cesa, Aversa e Gricignano di Aversa.

Ieri mattina, presso il Municipio di Cesa — comune capofila del progetto — è stato presentato alla stampa il piano degli interventi, insieme ai sindaci di Aversa e Gricignano d’Aversa. Tra le opere previste, una pista ciclopedonale in via Atellana che collegherà i due comuni dell’Agro Aversano con la stazione ferroviaria che sorge nel comune normanno.

Nel progetto, è prevista anche la realizzazione di marciapiedi, nuovi impianti di pubblica illuminazione, segnaletica verticale e orizzontale. Saranno inoltre interessate dagli interventi via Kennedy, via Matteotti, e via René Guénon, importante asse di collegamento con via Campotonico a Gricignano di Aversa.