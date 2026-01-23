I cumuli di rifiuti arrivano fino ai cancelli pedonali di un palazzo in via del Toro, a Giugliano. Una situazione ormai insostenibile per i residenti del condominio, costretti a lasciare aperto il cancello carrabile perché l’accesso pedonale è completamente ostruito dai sacchetti di immondizia.

Giugliano, Via del Toro invasa dalla spazzatura da giorni: sacchetti bloccano l’ingresso del condominio

I rifiuti invadono la strada e l’ingresso dell’edificio. Tra i sacchi si trova di tutto: scarti domestici, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere, abbandonati in maniera impropria da diverse giorni. I disagi sono evidenti, non solo per chi vive nello stabile, ma anche per pedoni e automobilisti costretti a fare i conti con una strada parzialmente occupata e difficilmente percorribile.

La preoccupazione maggiore resta quella sanitaria. L’immondizia giace lì da giorni, tra cattivi odori, sporcizia e la presenza di animali, creando un potenziale rischio per la salute pubblica. Un quadro che racconta degrado e senso di abbandono.

Ma come si è arrivati a questo punto? Si tratta di un problema legato all’inciviltà o a un malfunzionamento del servizio della raccolta? Abbiamo contattato l’assessore all’Ambiente del Comune di Giugliano, Paolo Russo, che conferma di essere al corrente della situazione. Secondo quanto riferito, la ditta incaricata svolge regolarmente il servizio di raccolta e l’accumulo di rifiuti sarebbe riconducibile a comportamenti incivili di alcuni cittadini che gettano rifiuti li dove non si dovrebbe e senza rispettare il calendario della differenziata. Così come spesso accade in altre zone della città, anche nel centro cittadino.

Intanto l’amministrazione comunale fa sapere di essere al lavoro per predisporre un intervento urgente di rimozione dei rifiuti. Situazione analoga, di rifiuti abbandonati impropriamente, in via Signorelli sul confine tra Giugliano e Melito, dove il cumulo di spazzatura diventa sempre più grande e preoccupante. In questo caso, al momento, ancora nessuna rimozione