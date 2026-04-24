Proseguono senza sosta le attività di controllo e contrasto all’inquinamento ambientale nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”: nell’ambito delle operazioni coordinate dalla Prefettura di Napoli e dall’Incaricato per l’area, gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, guidati dal comandante Luigi De Simone e in collaborazione con l’Esercito Italiano, hanno intercettato e sequestrato un autocarro carico di rifiuti speciali trasportati illegalmente.

Giugliano, rifiuti edili trasportati illegalmente: denunciato 65enne, sequestrato autocarro

L’operazione è scattata nel corso di un’attività di controllo di secondo livello lungo via Domitiana, dove due equipaggi della Locale hanno fermato un Fiat Iveco con telone verde che copriva l’intero cassone. Dagli accertamenti è emerso che il conducente, un 65enne del posto, stava trasportando rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili senza alcuna autorizzazione e senza essere iscritto all’albo dei gestori ambientali.

Per l’uomo è scattata la denuncia per illecito smaltimento di rifiuti, mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro preventivo e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le operazioni rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una grave minaccia per l’ambiente e la salute pubblica. Prosegue dunque l’impegno della Polizia Municipale di Giugliano, in sinergia con le altre autorità competenti, per prevenire e reprimere condotte penalmente rilevanti che contribuiscono ad avvelenare il territorio.