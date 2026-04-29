Giugliano, raid a noto negozio di abbigliamento in via Roma: in tre provano a forzare ingresso

In tre immortalati dalle telecamere che provano a forzare l’ingresso del negozio “I’m Brian” di via Roma a Giugliano. Sono le 23 quando la banda – composta da due uomini e una donna – entra in azione avvicinandosi all’attività commerciale.

I malviventi si avvicinano alla serratura e con l’ausilio di una chiave provano a forzare la porta di accesso. La chiave però sarebbe rimasta spezzata all’interno e i tre balordi hanno abbandonato i loro propositi andando via. Non è chiaro se, una volta all’interno, puntassero alla cassa o alla merce.

A riprendere la scena le immagini di videosorveglianza dell’attività. Sorprende l’ora in cui è avvenuto il raid, alle 23 circa, quando ci sono ancora pedoni che transitano in centro. Si tratta dell’ennesimo episodio criminale ai danni dei commercianti giuglianesi nel giro di pochi mesi. Il titolare di “I’m Brian” ha sporto denuncia ai carabinieri della locale Compagnia per risalire all’identità della banda.