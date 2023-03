Era su un volo charter, tra i tifosi georgiani del calciatore Khvicha Kvaratskheila giunti nella città partenopea per assistere al match Napoli-Lazio. In realtà era ricercato da ben dieci anni, sul suo capo infatti pendeva un mandato di arresto europeo per aver tentato di uccidere due cittadini greci. Una volta a Capodichino, un 38enne georgiano è stato subito arrestato dai poliziotti.

Ricercato per anni, era su un volo tra gli ultrà georgiani diretti a Napoli per Kvara

L’uomo è stato individuato nell’ambito delle attività preventive svolte dalla Polizia di Frontiera Aerea finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale sul volo proveniente da Tiblisi diretto all’aeroporto napoletano.

Il 38enne, che era stato condannato nell’ottobre 2012, aveva ottenuto il passaporto il giorno prima della sua partenza. Giunto in aeroporto, aveva fatto il check-in ed era salito su un charter insieme ad alcuni supporter georgiani che erano diretti a Napoli per dare sostegno al loro beniamino.

L’operazione è stata resa possibile grazie al lavoro sinergico tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma ed il servizio greco. L’uomo è stato quindi arrestato dagli agenti e ora dovrà scontare una pena di dieci anni di reclusione.