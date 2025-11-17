Riapre via Signorelli tra Melito e Giugliano: strada riasfaltata dopo chiusura del cantiere

Sospiro di sollievo per i residenti e gli automobilisti. Riapre via Signorelli tra Melito e Giugliano. L’arteria stradale, chiusa a fine settembre per lavori Eav legati al rifacimento del collettore fognario, è di nuovo percorribile. Questa mattina gli operai hanno smontato il cantiere e riasfaltato la strada.

L’area alle spalle della stazione della metropolitana era finita al centro delle polemiche per l’improvvisa chiusura del lungo tratto che collega via San Vito (Giugliano) e via Roma (Melito), proprio all’altezza della rotatoria. La riapertura di via Signorelle è avvenuta entro i tempi previsti dal cronoprogramma e rappresenta ulteriore passo in avanti verso la normalità per tutta la viabilità a ridosso di via Colonne. Entro il 30 novembre è prevista anche la riapertura definitiva di via Appia.