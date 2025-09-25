Questa mattina a Melito sono iniziati i lavori per la chiusura della rotonda di via Signorelli, snodo fondamentale per la viabilità cittadina, al confine con Giugliano. L’intervento, annunciato già ad aprile dal Comune ma rimasto fermo per mesi, è finalmente partito con l’installazione delle recinzioni di cantiere da parte degli operai all’altezza dell’incrocio con via delle Margherite.

Chiude via Signorelli tra Giugliano e Melito, disagi alla circolazione dalle prime ore del mattino

Tanti gli automobilisti ignari delle modifiche alla circolazione, che si sono trovati costretti a cambiare percorso all’ultimo momento, causando rallentamenti e ritardi nel traffico. Il provvedimento è collegato ai lavori sul collettore fognario DN900 da parte di EAV (ente della Regione) e va ad aggiungersi ai numerosi cantieri che negli ultimi mesi hanno già appesantito la mobilità cittadina, dal cantiere delle Colonne a quello di via Appia.

Ad aggravare la situazione – come Melitonline – è l’assenza di una data certa per la conclusione delle opere: l’ordinanza della Polizia Municipale parlava infatti di lavori “fino a data da destinarsi”. Una formula che lascia spazio a ulteriore incertezza e accresce il malcontento dei residenti, che da tempo chiedono una gestione del traffico più efficace e all’altezza dei disagi quotidiani. La strada di via Signorelli dovrebbe riaprire tra due mesi, così come prevede il cronoprogramma.