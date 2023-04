Sarebbe stata trovata una soluzione per riaprire quanto prima l’asse perimetrale Melito-Scampia chiuso dopo il furto dei guardrail. Questa mattina c’è stato un vertice in Città Metropolitana dove si è discusso proprio del caso.

Riapertura asse perimetrale Melito-Scampia: “Trovata la soluzione”

“Dopo 8 giorni di immobilismo, questa mattina insieme al collega Salvatore Flocco abbiamo avuto un incontro con i vari dirigenti in Città Metropolitana sulla questione dell’Asse Perimetrale chiuso”, scrive il consigliere metropolitano Salvatore Pezzella. “Siamo riusciti a trovare la soluzione per riaprire al più presto possibile il tratto off limits dopo il furto delle barriere – continua il consigliere -.

La società Tangenziale di Napoli metterà a disposizione le loro barriere, che saranno restituite non appena saranno pronte quelle di Città Metropolitana. Un intervento rapido ed urgente per ridurre al minimo la tempistica ed i relativi disagi che si stanno ripercuotendo sulla viabilità nell’area nord di Napoli”.

