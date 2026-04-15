Giugliano, svolta per la viabilità della circumvallazione: da domani apre la rotatoria Borgo Riccio

Novità sul fronte viabilità in provincia. Domani aprirà ufficialmente l’incrocio SP1 Borgo Riccio nel comune di Giugliano in Campania. All’inaugurazione prevista per le 12 saranno presenti all’evento il vicesindaco della Città metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, i consiglieri metropolitani e i sindaci dei tre comuni interessati: Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano.

La realizzazione del nuovo incrocio

La struttura dell’incrocio prevede una rotatoria tra le due carreggiate della SP1. Nella nuova disposizione figura anche l’area di sedime che ospita il viadotto dell’asse mediano e che si posiziona parallelamente alla SP1.

Il costo dei lavori ammonta a 700.000 euro, il denaro è stato ricavato dai fondi del DM 225/2021 del MIT. Questo è uno dei diversi progetti contenuto in un programma più vasto volto alla sicurezza e al miglioramento delle strutture stradali che ha visto la collaborazione del consigliere delegato alle strade, Dionigi Gaudioso.

Il vantaggio a favore dei veicoli sarà imminente: coloro che partiranno da Napoli e dalla strada provinciale 228 non dovranno percorrere più obbligatoriamente 4 chilometri aggiuntivi per effettuare l’inversione di marcia. Il risultato sarà una minore emissione di CO2, una diminuzione del traffico stradale e il risparmio di tempo per i conducenti.