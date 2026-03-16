A Giugliano scoppia la polemica sui lavori in corso in via Casacelle, dove durante gli interventi stradali sono stati rimossi alcuni tratti della storica pavimentazione in sanpietrini, sostituiti temporaneamente con asfalto.

Giugliano, lavori in via Casacelle: polemica tra Pd e Fratelli d’Italia

A sollevare il caso è il consigliere di Fratelli d’Italia Francesco Iovinella che, insieme ai colleghi Pasquale Ascione e Mena Lanzaro, ha presentato una segnalazione alla Città Metropolitana chiedendo un sopralluogo e il ripristino della pavimentazione originaria. Secondo l’opposizione, l’intervento rischierebbe di alterare l’aspetto storico della strada. Dopo le segnalazioni, spiegano i consiglieri di minoranza, dalla Città Metropolitana sarebbe arrivata la rassicurazione che l’asfalto è solo provvisorio e che, al termine dei lavori, i sanpietrini saranno riposizionati ma per Iovinella è necessario vigilare dato che “abbiamo già visto sostituire intere fasce di lastre di porfido con semplice asfalto” dice.

Pronta però la replica del Partito Democratico e della maggioranza, che accusano Fratelli d’Italia di fare polemica sui social senza verificare i fatti. Dal Comune spiegano che l’asfaltatura è temporanea e necessaria per la sicurezza durante i lavori, assicurando che la pavimentazione originaria sarà ripristinata al termine dell’intervento. Iovinella con un video ha risposto all’accusa di fare polemica ribadendo che il ruolo dell’opposizione è di controllare mentre la maggioranza continua a tacere su molti temi.