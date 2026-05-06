Blitz antidroga tra Campania e Lazio: arresti e sequestro da 780mila euro

Maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza nelle prime ore di questa mattina tra Campania e Lazio. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti gravemente indiziati di appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione interessa le province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina, dove le Fiamme Gialle stanno dando esecuzione ai provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria competente.

Sequestrati beni per oltre 780mila euro

Contestualmente agli arresti, i finanzieri stanno procedendo anche al sequestro preventivo di beni e valori per un importo superiore ai 780mila euro. Il provvedimento patrimoniale è stato disposto d’urgenza dal Pubblico Ministero nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla magistratura.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale sarebbe stato attivamente impegnato nell’organizzazione e nella gestione di un articolato traffico di sostanze stupefacenti operante tra diverse province del territorio campano e laziale.

Indagini e sviluppi dell’inchiesta

Le investigazioni condotte dalla Guardia di Finanza avrebbero consentito di ricostruire l’attività dell’organizzazione criminale, ritenuta responsabile di un vasto traffico di droga. Gli approfondimenti investigativi hanno portato all’emissione delle misure cautelari personali e del decreto di sequestro preventivo.