Giugliano, raid al cinema Moderno: devastato dai vandali mentre la città attende la riapertura

Ancora degrado e rabbia a Giugliano, dove l’ex cinema Moderno di piazza Municipio è stato preso di mira da una baby gang, protagonista di un raid vandalico all’interno della struttura chiusa ma in fase di riqualificazione.

Baby gang nel cinema: danni e devastazioni

Secondo quanto emerso, un gruppo di giovanissimi si sarebbe introdotto all’interno dello stabile forzando un ingresso laterale, per poi mettere a segno una vera e propria azione distruttiva. All’interno del cinema sono stati causati diversi danni: è stato srotolato un idrante, staccata una lampada di sicurezza e addirittura aperto un buco in una parete. I responsabili sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e sono attualmente in corso le indagini per identificarli.

Cinema Moderno: lavori incompleti e riapertura incerta

Il raid arriva in un momento delicato per la struttura, che secondo i programmi della precedente amministrazione avrebbe dovuto riaprire entro la fine del 2025. I lavori di ristrutturazione risultano completati per quanto riguarda il tetto e alcune opere strutturali, ma mancano ancora arredi, servizi igienici e rifiniture, elementi fondamentali per la riapertura al pubblico.

Giugliano senza cinema da oltre 40 anni

La vicenda riaccende i riflettori su una criticità storica: Giugliano è senza cinema da oltre quarant’anni. Il Moderno fu chiuso dopo un incendio, mentre il cinema Smeraldo non ha mai riaperto dopo il terremoto del 1980. Per quest’ultimo non ci sono più prospettive di recupero: essendo un immobile privato, sarà trasformato in appartamenti e attività commerciali.

La beffa per la città

Una situazione che lascia l’amaro in bocca. Mentre i cittadini attendono da decenni uno spazio culturale, il cinema Moderno torna al centro dell’attenzione non per la sua rinascita, ma per l’ennesimo episodio di vandalismo. Un simbolo della città che, invece di riaprire le porte alla cultura, viene ancora una volta violato e danneggiato.