Ospedale di comunità a Bacoli, avviata la terza struttura sul territorio

Attivo l’ospedale di comunità a Bacoli. Nel cuore della cittadina flegrea è sorta una struttura sanitaria a supporto del presidio ospedaliero di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, per quanto concerne i pazienti cronici. 18 posti letto per permettere ai pazienti che non possono essere curati presso il loro domicilio di usufruire di cure e assistenza infermieristica.
Le interviste a Sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, Direttrice Asl Napoli 2 Nord Monica Vanni, Direttrice Distretto 35 Loredana Pacelli, Direttore sanitario Asl Napoli 2 Nord Pasquale Di Girolamo Faraone e Direttore Area Tecnica Asl Napoli 2 Nord Davide Ferriello, Direttore sistemi infirmatici e transizione digitale Asl Napoli 2 Nord Salvatore Flaminio