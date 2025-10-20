Regionali, anche Iovino passa dal centrosinistra al centrodestra. Amente non si ricandida

Sono ore concitate per la politica regionale in Campania. Questo fine settimana saranno presentate le liste e in questi giorni devono essere chiuse le candidature. Da un lato il campo largo, dall’altro la coalizione di centrodestra: la partita è tutta qui, soprattutto nello strappare candidati al consiglio da una coalizione all’altra. Quello che già è accaduto con Zannini e Caputo che sono passati dal centrosinistra al centrodestra, oggi si è verificato anche con Francesco Iovino, esponente di Italia Viva, che si candida in una lista del candidato presidente Cirielli.

Sugli altri versanti, gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno dato il via libera alle liste. Dalla civica di riferimento di Vincenzo De Luca invece è sparito il suo nome e ora si chiama solo “A testa alta”. Il centrodestra attende invece le risposte di Gennaro Sangiuliano e di Lina Lucci. Entrambi non hanno ancora sciolto le riserve sulle candidature al consiglio.

Nella lista di Fratelli d’Italia invece non ci sarà l’uscente Cosimo Amente di Melito che ieri ha annunciato la sua non ricandidatura: “Credo fermamente che solo con un coinvolgimento autentico, con un dialogo sincero, e con un ascolto vero di chi, come me, è sempre stato coerente e leale – spiega il consigliere di Melito – si possa concretamente realizzare il comune progetto politico e non con semplici e mere prese d’atto. Tutte le mie energie saranno, come sempre, dedicate all’intera provincia di Napoli ed in particolare alla mia città di Melito”.