Giugliano. La terza edizione di “Regalaci una storia”, concorso volto a far vivere l’esperienza di scrittori emergenti agli studenti delle scuole primarie dell’area Napoli Nord ed organizzato dall’Edicola Libreria Claudio di Giugliano, è un successo. Sono infatti ben 700 le storie giunte all’organizzazione scritte dai piccoli alunni. Numeri in crescita per un’iniziativa che raccoglie le idee letterarie dei più piccoli e alla quale, in questo 2024, si sono aggiunte molte scuole non solo della terza città della Campania.

Tra le novità di questa edizione l’inserimento di una giuria tecnica, presieduta dallo scrittore Massimo Cacciapuoti, ad affiancarlo i docenti Marco Maria Taglialatela e Luisa Ciccarelli, l’editor e scrittore Ciro Abbate e la documentarista Lina Cascella.

Il territorio continua a rispondere positivamente all’iniziativa che quest’anno prevede il coinvolgimento diretto di molti partner che l’hanno sostenuta: CARIOCA, Cartoleria Italiana, Union Security, Russauto concessionarie, AG Generali Assicurazioni, Salus Medical Center, Pasticceria Marano, Dea Fea, Giunkana Viaggi, Banca di Credito Popolare e Basilandia.

L’evento di premiazione avrà luogo nella splendida cornice della villa Comunale di Giugliano, sabato 1 Giugno 2024 alle ore 17,30 e vedrà tra gli ospiti lo scrittore Pino Imperatore. L’iniziativa sarà presentata nel corso della conferenza stampa di lunedi 27 Maggio 2024 alle ore 16,00 presso l’Ex Chiesa delle Concezioniste.

Il team direttivo composto da Eliseo Verde, Giusy Luminoso, Carmen Capone, Ermanno Vasca, Luisa Ciccarelli.