Referendum giustizia, in Campania affluenza al 50,37%: Napoli al di sotto della media

Affluenza di poco superiore al 50 % in Campania per il referendum sulla giustizia. Il 50,37% degli aventi diritto si è recato alle urne per esprimere la propria indicazione di voto. Circa 9 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. A livello provinciale, guida la partecipazione Benevento con il 53,87%, seguita da Avellino al 53,68% e Salerno al 52,76%. Più contenuti i dati nelle aree più popolose: Napoli si attesta al 49,28%, mentre Caserta chiude al 48,53%.
Frattamaggiore oltre il 55%, male Afragola
Nel dettaglio dei comuni dell’area metropolitana di Napoli emergono dinamiche molto eterogenee. Tra i dati più alti spicca Frattamaggiore con il 56,08%, seguita da Casalnuovo (52,66%) e Bacoli (51,78%). Sopra la soglia del 50% anche Quarto (51,02%).
Restano invece sotto la media regionale diversi centri: Afragola registra un preoccupante 37,89%, mentre Sant’Antimo si ferma al 40,46%. Tra i comuni più popolosi, Giugliano è al 45,85%, Marano al 48,44%, e Pozzuoli al 49,56%. Altri dati: Acerra 46,77%, Arzano 47,65%, Calvizzano 49,71%, Casavatore 47,32%, Casoria 46,77%, Frattaminore 49,26%, Mugnano 48,73%, Qualiano 43,43%, Villaricca 47,01%.
Provincia di Caserta: guida la città di Aversa
Anche nel casertano si registra una partecipazione a macchia di leopardo. Tra i comuni più attivi figura Aversa con il 51,39%, mentre Succivo supera la soglia con il 50,30%. Di contro, si evidenziano percentuali molto basse in diversi centri dell’agro aversano: Casal di Principe (38,52%), Casapesenna (37,68%), San Cipriano d’Aversa (37,92%) e Villa Literno (37,53%). Altri dati rilevati: Carinaro 48,22%, Cesa 47,01%, Frignano 40,82%, Gricignano di Aversa 45,01%, Lusciano 45,86%, Orta di Atella 45,71%, Parete 46,70%, Trentola Ducenta 49,08%, Villa di Briano 43,08%.