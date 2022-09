Tra gli gli influencer e i personaggi dei social impegnati a commentare i risultati delle elezioni 2022 c’è anche lei: Rita De Crescenzo. La Tik Toker ha dato un giudizio tranchant sulla vittoria di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. E, incalzata dal suo assistente, ha espresso la sua posizione anche su reddito di cittadinanza e diritti LGBT.

Anche la De Crescenzo contro la Meloni: “Ora fa fare la fame senza il reddito”

Nelle sue esternazioni pubbliche Rita De Crescenzo non ha mai nascosto le sue simpatie per le fasce più deboli e per chi vive di sussidi statali. Il reddito di cittadinanza è stato, al Sud, il protagonista involontario di questa campagna elettorale. E anche su questo tema la De Crescenzo ha manifestato la sua opinione.

In un video apparso su Tik Tok, l’assistente le dice: “Ha vinto la Meloni”. Lei domanda: “E chi è?”. L’altro specifica: “E’ quella che è contro gli omosessuali”. A quel punto Rita replica: “E perché avete votato a questa?”. Giunge un’altra precisazione: “Vuole togliere il reddito di cittadinanza”. La Tik Toker: “E come si fa? Mo senza il reddito fa fare la fame. Togliete le carte da mano a questa. Ora succedono le mazzate. Io vi seguo. La gente non ha una lira, ma che volete?”.

Le reazioni

Il mondo del web, rispetto alle reazioni della De Crescenzo, si è diviso. C’è chi si schiera con lei, difendendo a spada tratta il Reddito di Cittadinanza, e chi, invece, boccia il sussidio statale e invita la Tik Toker a non sostenere forme di assistenzialismo. Giorgia Meloni, intanto, ha promesso di non fare sconti sulla misura introdotta dal Movimento Cinque Stelle: vuole abolirla o riformarla in maniera significativa.