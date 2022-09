A rischio il reddito di cittadinanza. La misura a sostegno dei disoccupati potrebbe essere oggetto di un profondo intervento di modifica e revisione da parte del prossimo governo guidato da Giorgia Meloni.

Reddito di cittadinanza a rischio abolizione, cosa farà il governo di Giorgia Meloni

La leader di Fratelli d’Italia, reduce dalla vittoria alle elezioni del 25 settembre, non ne ha mai fatto mistero né prima né durante l’ultima campagna elettorale: il reddito di cittadinanza non piace al centrodestra. Da tempo il partito guidato da Giorgia Meloni e la Lega hanno dichiarato guerra a uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle. Sul tema del lavoro e degli ammortizzatori sociali, il programma della coalizione di destra prevede la sua sostituzione con “misure più efficaci di inclusione sociale e di politiche attive di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro”. In sintesi: verrà abolito.

La nuova misura

Al posto del reddito, che ha sollevato in questi anni molte polemiche per le truffe scoperte dalla Guardia di Finanza e gli scarsi controlli in fase di assegnazione, il prossimo Governo potrebbe introdurre una nuova misura a tutela dei soggetti privi di reddito, delle categorie fragili e impossibilitati a lavorare o difficilmente occupabili (come disabili, over 60, nuclei familiari con minori a carico). L’obiettivo è superare la logica assistenzialistica e trovare uno strumento che favorisca l’ingresso o il ritorno al mondo del lavoro, anche con un programma per le imprese che rafforzi sgravi fiscali e meccanismi di decontribuzione per donne e giovani.

La legge di bilancio 2023

Il primo banco di prova del nuovo esecutivo sarà la Legge di Bilancio 2023, i cui tempi di formazione non saranno brevi. Il 13 ottobre è prevista la seduta delle nuove Camere e da lì partiranno le consultazioni prima del conferimento dell’incarico per la formazione del nuovo Governo da parte del Presidente della Repubblica. L’ex legge finanziaria potrebbe già prevedere modifiche sostanziali al reddito di cittadinanza e rimodulare le risorse ad esso destinate.