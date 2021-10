Sono in corso le lavorazioni per i pagamenti del Reddito di Cittadinanza del mese di ottobre. Dunque, anche per questo mese, senza alcuna sorpresa dell’ultimo minuto, il reddito di cittadinanza sarà erogato nella giornata di domani mercoledì 27 ottobre 2021. Per coloro che hanno ricevuto il sussidio per la prima volta, con tanto di consegna della carta dedicata, la data è stata invece venerdì 15 ottobre.

Come verificare il saldo

Si può comporre il Numero Verde 800 666 888 (gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare”, il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card.

Poi c’è lo sportello Postamat, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese).

Ovviamente è poi possibile consultare il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Con questo servizio online infatti si può utilizzare l’opzione di verifica del saldo della tessera ma è assolutamente necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID.