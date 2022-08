I pagamenti del Reddito di Cittadinanza riguardante agosto 2022 arriveranno entro la fine di questa settimana. A darne conferma è l’Inps. Inoltre, insieme alla ricarica ordinaria, per chi ancora non li ha ricevuti, potrebbero arrivare anche i famosi 200 euro del bonus anti-inflazione introdotti dal Governo Draghi.

Reddito di Cittadinanza agosto 2022, i pagamenti

Nonostante il periodo di vacanze, l’ente previdenziale ha fatto sapere che sarà puntuale nei pagamenti di agosto 2022. Il reddito di cittadinanza sarà regolarmente pagato nella settimana corrente, tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto. Dunque buone notizie per coloro che temevano ritardi a causa delle ferie estive. L’importo sarà disponibile tra qualche giorno sull’apposita carta Rdc di Poste Italiane, insieme all’integrazione per l’assegno unico in presenza di figli a carico.

Reddito di cittadinanza di agosto: novità per il bonus 200 euro

Nelle ultime ore sono arrivati i chiarimenti dell’Inps (pagina Facebook) riguardo al pagamento del bonus 200 euro per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Il decreto Aiuti, infatti, ha stabilito che per quelle famiglie che percepiscono il Rdc e dove nessun componente ha diritto per se stesso al bonus 200 euro (riconosciuto ai lavoratori dipendenti, disoccupati percettori di Naspi, pensionati, autonomi senza partita Iva) tale indennità venga corrisposta in un’unica soluzione contestualmente alla ricarica di luglio o quella di agosto.