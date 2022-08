Per i professionisti servirà una domanda con tanto di click day, a settembre, per ottenere il bonus di 200 euro. Il decreto del Ministero del Lavoro con i criteri di accesso a questa misura di sostegno non fissa però le date per le richieste, lasciando così liberi Inps e Casse private di organizzarsi per accogliere le domande.

Bonus 200 euro, click day a settembre per i professionisti

In attesa che il provvedimento arrivi in Gazzetta Ufficiale, gli enti di previdenza di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti ordinistici si preparano al flusso di richieste.

La decisione finale, fa sapere Sky tg24, sarà presa al rientro dalle ferie, nella sede collegiale dell’Adepp (l’Associazione Degli Enti Previdenziali Privati), ma l’orientamento è chiaro: si partirà tutti insieme per evitare che eventuali sprint anticipati avvantaggino qualche categoria.

“La volontà degli enti è quella di coordinarsi per fare un click day, così come già avvenuto per i 600- 1000 euro del reddito di ultima istanza; abbiamo già una mappatura della possibile platea dei beneficiari”, ha dichiarato la vicepresidente di Adepp, Tiziana Stallone.

Al momento della domanda sarà necessario dimostrare: di non aver percepito prima i 200 euro come dipendente o pensionato, l’iscrizione alla Cassa con almeno un versamento dal 2020. Richiesto anche il possesso della partita Iva.