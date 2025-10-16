Sono chiuse le indagini nel processo sui rapporti tra clan Mallardo e politica a Giugliano che lo scorso febbraio portarono in carcere esponenti di spicco dell’organizzazione criminale ma soprattutto politici locali, tra ex sindaco Poziello e 4 ex consiglieri comunali. Terminata questa fase investigativa, ora si dovrà sapere se gli indagati saranno rinviati a giudizio o se il procedimento a loro carico sarà archiviato.

Rapporti tra clan Mallardo e politica a Giugliano, chiuse le indagini per i 43 indagati

Uno snodo cruciale per l’inchiesta che dirà se camorristi e politici dovranno affrontare un processo o se la vicenda sarà chiusa qui. Tra gli indagati Andrea Abbate con il ruolo di mediatore e poi Giuliano Amicone, Patrizia Giuliano, il boss deceduto Francesco Mallardo, Giuseppe Marino, Michele Olimpio, Domenico Pirozzi, Vincenzo Strino e gli ex politici Antonio Poziello, Pasquale Casoria, Andrea Guarino e Paolo Liccardo.

L’indagine svelò un intreccio tra politica e camorra che, secondo la Direzione Distrettuale Antimafia, sarebbe valso migliaia di euro ai beneficiari. Dalle carte dell’inchiesta sulla tangentopoli giuglianese emersero come tangenti e spartizioni abbiano influenzato decisioni e alleanze. Abbate, detto “zio Andrea”, è ritenuto dagli inquirenti il collante nella zona grigia, figura – secondo i magistrati – incaricata di mantenere il dialogo tra Poziello e il reggente del clan Mallardo Domenico Pirozzi, alias Mimì ‘o pesante.

Le indagini hanno svelato infatti di come il clan Mallardo mettevano le sua mani sui grandi lavori in città, attraverso sponde politiche, e sostenevano le famiglie dei detenuti attraverso il racket. Fiumi dai soldi che arrivavano da diversi canali e reinvestiti grazie ad una fitta rete di prestanome. Il collegio difensivo è composta dagli avvocati: D’Alterio, Poziello, Casertano, Stellato, Zorzato, Caserta, Agrusti, Aruta, Sepe, Zanni, Dell’Aquila, Cacciapuoti, Ferraro, Basile, Gili, Quatrano, Cervone, Verde, Montone, Foglia, Pirozzi, Palumbo, Percoraro, Giametta, Gentile, Russo, De Luca, Del Basso del Caro, Severino.