Camorra e politica: 25 arresti nel clan Mallardo, in manette ex sindaco ed ex consiglieri comunali

Maxi-operazione antimafia a Giugliano. Il ROS dei Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Venticinque persone sono state arrestate, di cui 20 in carcere e 5 ai domiciliari, con accuse che vanno dall’associazione di tipo mafioso allo scambio elettorale politico-mafioso, passando per estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e corruzione. Manette ai polsi anche per l’ex sindaco Antonio Poziello e l’ex consigliere comunale Giulio di Napoli.

Camorra e politica: 25 arresti nel clan Mallardo, sequestri per milioni di euro

Le indagini hanno rivelato come gli illeciti servissero ad alimentare la “cassa comune” del clan Mallardo, utilizzata per sostenere affiliati e familiari, compresi quelli detenuti. Oltre alle classiche attività criminali, l’organizzazione avrebbe influenzato la politica locale, condizionando la campagna elettorale per le elezioni comunali di Giugliano nel 2020 e intervenendo in controversie private per consolidare il proprio potere sul territorio. Il GIP ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di milioni di euro, tra cui conti correnti, terreni, immobili e società.

Il ruolo di Poziello e Di Napoli

Secondo gli investigatori, Poziello, sindaco di Giugliano dal 2016 al 2021, e il consigliere Di Napoli avrebbero agito come “collaboratori esterni” del clan Mallardo, facilitando l’ingerenza dell’organizzazione nelle decisioni del Comune. Le accuse includono scambio elettorale politico-mafioso con presunti accordi per favorire candidati vicini al sodalizio durante le elezioni comunali del 2020. Il ruolo del consigliere Di Napoli sarebbe stato cruciale nel mediare interessi illeciti tra l’ente locale e il gruppo camorristico. In particolare l’ex fascia tricolore risponde del reato di corruzione aggravata dall’agevolazione al clan.

Tutti i nomi degli arrestati

Nel collegio difensivo, tra gli altri, ci sono gli avvocati Paolo De Angelis, Luigi Poziello, Alessandro Caserta, Luca Gili, Salvatore Cacciapuoti, Matteo Casertano, Giovanni Lorusso, Michele Giametta.

In carcere sono finiti:

Andrea Abbate,

Pasquale Casoria ex consigliere comunale,

Francesco Abbate,

Giuliano Amicone,

Giuseppe dell’Aquila detto “Pepp o ciuccio”,

Paolo di Girolamo,

Giuseppe di Mattia,

Gaetano Diana,

Aniello Felaco,

Nicola Felaco,

Francesco Fusco,

Domenico Fuso,

Patrizia Giuliano,

Andrea Guarino ex consigliere comunale,

Vincenzo Legorano,

Paolo Liccardo ex consigliere,

Domenico Pirozzi,

Francesco Pirozzi,

l’ex sindaco Antonio Poziello,

Vincenzo Strino.

Arresti domiciliari, invece, per: