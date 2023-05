Ridotta a 10 anni di reclusione la pena per Giuseppe Greco, il ragazzo di Marano che nel 2020 travolse e uccise Ciro Chirollo e Domenico Romano, due rapinatori di Sant’Antimo che in precedenza gli avevano rubato il rolex. A rideterminare la pena la Corte d’Assise d’Apello di Napoli.

Sconto di pena per Giuseppe Greco in appello

In primo grado, Greco era stato condannato a 14 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio volontario. La nuova decisione è stata adottata dai giudici in accoglimento della proposta di concordato avanzata dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Luigi Poziello del foro di Napoli nord, con parere favorevole del Procuratore Generale Dottor Giovanni Cilenti.

Al giovane è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, che prevede uno sconto di pena fino ad un terzo, proprio in virtù del fatto che la sua reazione fu provocata dall’azione delittuosa dei due rapinatori.

I fatti

Nel marzo del 2020 Giuseppe Greco si trovava in via Antica Consolare Campane a Marano, quando travolse e uccise due rapinatori santantimesi, Ciro Chirollo e Domenico Romano. Il 26enne li aveva inseguiti dopo che la coppia di malviventi lo aveva derubato del rolex.