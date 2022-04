Boom di furti sull’Asse Mediano. Una coppia di malviventi a bordo di uno scooter prenderebbe di mira gli automobilisti fermi nel traffico. E’ quanto documenta un video apparso sulla pagina del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Rapine sull’Asse Mediano, occhio allo scooter

Nella clip, che dura pochi secondi, si vedono due uomini in sella a un motociclo con il volto coperto da casco integrale che si affiancano a una Fiat 500 L per costringere presumibilmente il conducente a consegnare valori e contanti. Il passeggero dello scooter si allunga dentro l’abitacolo per afferrare qualcosa. “Siamo sull’Asse mediano, direzione Casoria – si legge nel post – stanno facendo questo a tutte le macchine nel traffico. Portano via fedi, telefonini portafogli alla gente che torna da lavoro”.

Il consigliere Borrelli ha annunciato di aver inviato il video alle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire la vicenda. Episodi simili, secondo alcuni utenti, si sarebbero verificati negli ultimi giorni nello stesso tratto di strada. L’Asse Mediano è da sempre nel mirino dei malviventi, così come la circumvallazione esterna. I rapinatori approfittano degli automobilisti bloccati nel traffico per derubarli, spesso sotto la minaccia di un’arma.