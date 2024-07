Un foro praticato nel muro. Così la “banda del buco” è riuscita ad entrare nella Bper Banca, in via Santolo Cirillo, a Grumo Nevano, mettendo a segno un colpo da oltre 100mila euro.

Grumo Nevano: banda del buco entra da un foro nel muro e fuggono con 100mila euro

I rapinatori hanno atteso la chiusura per la pausa pranzo per entrare in azione, certi di trovare soltanto i dipendenti nell’istituto di credito. Una volta all’interno, i malviventi hanno rinchiuso i dipendenti in una stanza per circa due ore e nel frattempo hanno forzato le casse, riuscendo a sottrarre oltre centomila euro in contanti.

Fortunatamente non ci sono feriti, solo tanta paura tra i dipendenti dell’istituto di credito. L’allarme è stato lanciato subito dopo la fuga dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano e della sezione operativa di Caivano, che hanno avviato le indagini e ascoltato le testimonianze dei presenti. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere presenti all’interno e all’esterno della banca; gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso le varie fasi della rapina e anche le modalità con cui la banda è riuscita a scappare, facendo perdere le proprie tracce.