Rapina in villa ad Aversa: famiglia di farmacisti svegliati da malviventi armati di pistola

La città di Aversa torna a fare i conti con l’insicurezza dopo l’ennesima rapina in un’abitazione, avvenuta tre notti fa ai danni di una famiglia di farmacisti. Come riporta Il Mattino, i coniugi sono stati svegliati nel cuore della notte con una pistola puntata al volto e costretti a consegnare denaro, gioielli e le chiavi dell’auto, con cui i malviventi sono fuggiti. L’azione è stata condotta da almeno tre uomini, presumibilmente dell’Est Europa.

Aversa, una dinamica già nota

Gli agenti del commissariato di Aversa hanno acquisito i filmati delle telecamere di zona, ma al momento i volti coperti e i veicoli rubati rendono difficile risalire ai responsabili. Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi mesi, la città ha subito numerosi colpi simili, che hanno preso di mira sia abitazioni private sia attività commerciali, tra cui pizzerie e farmacie.

A giugno, un ex amministratore fu vittima di una rapina da parte di un falso fattorino, mentre a settembre due imprenditori furono sorpresi nel sonno da uomini incappucciati e vestiti di nero. L’impressione è che possa trattarsi di una stessa organizzazione criminale specializzata, che agisce con precisione e pianificazione.

Allarme sicurezza tra cittadini e commercianti

La lunga sequenza di episodi ha generato paura tra i residenti: cresce la richiesta di sistemi di allarme, telecamere e serrature elettroniche, e in diversi quartieri sono nati gruppi WhatsApp per segnalare movimenti sospetti. Alcuni cittadini propongono addirittura ronde spontanee, segno della crescente sfiducia nelle istituzioni.

Il sindaco Franco Matacena ha annunciato la volontà di sollecitare la prefetta per un potenziamento immediato della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, sottolineando l’urgenza di restituire sicurezza e tranquillità agli aversani.