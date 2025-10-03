Paura nella serata di ieri, giovedì 2 ottobre, in via Concezione a Montecalvario, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Un ragazzo di 18 anni, residente a Qualiano, è stato aggredito e ferito con un coltello durante una rapina.

Rapina finisce nel sangue, 18enne di Qualiano accoltellato ai Quartieri Spagnoli

Soccorso immediatamente, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita alla coscia destra. Per lui è stata emessa una prognosi di 10 giorni, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal personale sanitario. Gli investigatori hanno avviato subito le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare gli autori dell’aggressione. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il 18enne sarebbe stato avvicinato da uno o più individui con l’intento di derubarlo. Nel corso della colluttazione, uno dei malviventi lo avrebbe colpito con un fendente alla gamba prima di darsi alla fuga. Resta da chiarire se la vittima fosse sola al momento della rapina e se i rapinatori siano riusciti a portare via oggetti di valore.