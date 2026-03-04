Rapina e aggressione a Giugliano nel 2024: arrestato 18enne, sconterà oltre 3 anni ai domiciliari

I carabinieri della stazione di San Marcellino hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare nei confronti di un 18enne residente a Giugliano, ritenuto responsabile di diversi reati commessi nel 2024. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali.

La pena da scontare

Il giovane dovrà espiare una pena complessiva di 3 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 2024 nel comune di Giugliano, dove erano stati commessi i reati per cui è arrivata la condanna. Il 18enne, che risultava di fatto domiciliato a San Marcellino presso una comunità alloggio, è stato rintracciato dai militari dell’Arma. Dopo le formalità di rito è stato formalmente arrestato e successivamente accompagnato presso il domicilio stabilito, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente. Al termine dell’operazione i carabinieri hanno informato l’Autorità giudiziaria dell’avvenuta esecuzione del provvedimento.