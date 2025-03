Dopo oltre un anno di domiciliari, Paolo Palma, giuglianese già noto alle forze dell’ordine, è stato assolto dal reato di rapina ai danni dell’ufficio postale di Riardo, avvenuta il 13 dicembre 2021. L’imputato era stato accusato di aver partecipato alla rapina insieme ad altri due soggetti, Salvatore Pugliese e Luigi Granata.

Rapina all’ufficio postale di Riardo: Paolo Palma assolto dopo un anno di domiciliari

La decisione è stata presa ieri dalla seconda sezione collegiale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha pronunciato l’assoluzione per Palma, l’unico tra gli indagati a scegliere il rito ordinario. La sua difesa, affidata all’avvocato Salvatore Cacciapuoti, ha sempre sostenuto l’estraneità dell’imputato ai fatti contestati, un’argomentazione che ha trovato conferma nel corso delle udienze.

Già durante il riesame dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, risalente al 31 gennaio 2024, la difesa aveva messo in dubbio le prove presentate dall’accusa. Nonostante la Procura di Santa Maria Capua Vetere avesse cercato di fondare l’accusa su intercettazioni telefoniche e filmati acquisiti, che erano stati utilizzati nel rito abbreviato richiesto da Pugliese e Granata, la Corte ha ritenuto che tali elementi non fossero sufficienti a giustificare una condanna per Palma.

In primo grado, Pugliese e Granata sono stati condannati a sette anni di reclusione, mentre Palma ha visto riconosciuta la sua estraneità, chiudendo così un capitolo che ha visto l’imputato trascorrere più di un anno in attesa di una sentenza che finalmente ha escluso la sua colpevolezza.