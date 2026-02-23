Rapina nella tarda serata di ieri, domenica 22 febbraio 2026 a Qualiano. I fatti sono avvenuti tra le 23.30 e le 23.50 in via A. Consolare, all’altezza del civico 89, mentre due giovani stavano rientrando alle rispettive abitazioni. Secondo quanto denunciato, i ragazzi sarebbero stati avvicinati da quattro soggetti a volto coperto, a bordo di due scooter Piaggio Liberty, uno bianco e nero e l’altro tutto nero.

Rapina a Qualiano: minorenni minacciati con coltello e derubati di telefoni e borsa

Una volta fermati, il passeggero del Liberty bianco sarebbe sceso dal mezzo mostrando un coltello a serramanico e intimando in dialetto napoletano: «Datemi i telefoni, muovetevi». Contemporaneamente, anche il passeggero dello scooter nero, pur restando in sella, avrebbe mostrato un’arma da taglio per rafforzare la minaccia. Dopo aver ottenuto i cellulari, uno dei rapinatori avrebbe afferrato con forza la borsa di una delle vittime, per poi fuggire rapidamente in direzione Corso Campano.

Bottino e identikit dei presunti responsabili

Tra gli oggetti sottratti figura un iPhone 16E di colore nero, oltre alla borsa in pelle contenente effetti personali. Le vittime riferiscono che i rapinatori avessero un’età apparente compresa tra 15 e 17 anni. L’unico particolare ricordato riguarda il giovane sceso dallo scooter bianco: alto circa 170-175 cm, indossava una tuta nera con linee gialle.

Indagini in corso

Dopo circa dieci minuti dall’accaduto, le vittime avrebbero notato nuovamente i presunti responsabili transitare lungo via Campana, in direzione del comune di Villaricca. Sull’episodio sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica della rapina.