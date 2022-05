Ha preso a pugni in testa la nonna per prenderle i soldi della droga. Protagonista della vicenda un ragazzino di appena 15 anni di Santa Maria a Vico, bloccato dai poliziotti dopo l’aggressione e denunciato per estorsione e lesioni.

Santa Maria a Vico, prende a pugni la nonna: denunciato 15enne

Un pomeriggio di violenza inaudita, secondo quanto raccontato da Edizione Caserta. L’anziana è stata aggredita dal nipotino che voleva portarle via una somma in contanti. La vittima ha riportato un trauma cranico. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche il padre del minorenne, che avrebbe provato a difendere l’anziana. Sul posto, tra viale Carfora e la via Nazionale Appia, si sono precipitate le volanti della Polizia, che hanno portato il 15enne negli uffici del Commissariato prima di riaffidarlo alla mamma su disposizione del magistrato del Tribunale dei minorenni di Napoli.

La donna è dovuta ricorrere alle cure mediche. Sempre secondo quanto riportano i colleghi di Edizione Caserta, il ragazzino che ha picchiato la nonna è stato già protagonista di numerosi episodi di violenza, persino di una rapina commessa ai danni di un negozio nei mesi passati. Farebbe parte di una baby-gang della zona di Santa Maria a Vico già nota alle forze dell’ordine.