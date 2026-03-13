Giugliano, procuratore Cantone: “Evitato lo scioglimento ma la situazione non è positiva”

Giugliano. A scuola di legalità con l’istituto Marconi. Una settimana d’incontri promossi dalla dirigente Giuseppina Nugnes, nella sala teatro del primo circolo di Giugliano, su temi come lotta al bullismo, salute e senso civico che si sono conclusi stamani con l’evento moderato dal giornalista Alfonso Pirozzi, con una serie di personalità istituzionali: i sindaci di Giugliano e Qualiano, D’Alterio e De Leonardis, il vice questore Nazario Maisto ed il procuratore Raffaele Cantone.

Il magistrato giuglianese ha sottolineano anche il momento delicato per la giustizia italiana. Cantone ora attende il via libera del Plenum del Csm per il passaggio alla guida della procura di Salerno. Sensazioni poco positive poi sulla lotta alla camorra nella città di Giugliano.

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