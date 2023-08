Saranno celebrati nella mattinata di domani, giovedì 17 agosto, i funerali di Raffaele Bianco. Il giovane di 28 anni è deceduto dopo circa 10 giorni di agonia a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Italia a Mugnano.

Raffaele Bianco, domani i funerali del 28enne a Calvizzano

Raffaele, molto noto in città, era titolare della pizzeria “O Russ” a Calvizzano. Era ricoverato in fin di vita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo che, in sella al suo scooter, si scontrò frontalmente con una macchina proveniente dal senso di marcia opposto. L’impatto fu devastante.