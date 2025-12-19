Raccoglie un petardo inesploso e perde quattro dita: primo ferito per i botti a Napoli

È il primo grave ferito dei festeggiamenti natalizi a Napoli. Un uomo di 35 anni, di origini napoletane, ha perso quattro dita di una mano dopo che un petardo, raccolto da terra, gli è improvvisamente esploso tra le mani. L’episodio si è verificato nella giornata di oggi, venerdì 19 dicembre.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca, nel cuore del centro storico, dove è stato immediatamente ricoverato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente riaccende l’allarme sui botti di Capodanno, una piaga che si ripresenta puntualmente ogni anno. A Napoli, in particolare, l’uso di fuochi d’artificio artigianali e spesso illegali resta una pratica diffusa durante le festività natalizie. Dispositivi acquistati fuori dai canali ufficiali, privi di certificazioni e senza il rispetto delle più basilari norme di sicurezza, rappresentano un rischio altissimo.