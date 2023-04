Attimi di paura quelli vissuti nella serata di ieri, sabato 15 aprile, in una pizzeria di Quarto dove si è consumata una rapina intorno alle ore 23.30. La serata stava volgendo al termine, quando un uomo è entrato nel locale armato di coltello e ha costretto il personale che era in servizio a consegnargli i guadagni della serata.

Quarto, rapina in pizzeria: armato di coltello si fa consegnare l’intero incasso

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale tenenza, che hanno avviato le indagini. I militari dell’arma ha eseguiti tutti i rilievi del caso e ascoltato i diversi testimoni che in quel momento si trovavano all’interno del locale e hanno assistito impotenti a tutta la scena.

Da una prima sommaria ricostruzione, sembra che una persona, armata di coltello, si sia fatta consegnare l’incasso per poi fuggire. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore. Non è escluso che possano essere eventualmente acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza di sicurezza presenti nella zona per cercare di ricostruire il tragitto seguito dal rapinatore, sia all’arrivo che dopo per la fuga, per cercare di individuarlo ed identificarlo.