Quarto, Raid Montalcini, rappresentanti: “Ci dissociamo. Ingiustificabile”

Nuovo episodio di intrusione in un istituto scolastico a Quarto. Un gruppo di ragazzi si è introdotto in tarda serata all’interno della scuola “Rita Levi Montalcini”, in via Vaiani, provocando danni ad alcuni ambienti della struttura. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Quarto, allertati e giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione.

All’arrivo dei militari, però, i giovani si erano già dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima di essere identificati. Nel corso degli accertamenti, i carabinieri sono comunque riusciti a individuare uno dei presunti coinvolti: si tratta di un ragazzo di 13 anni, che al termine delle verifiche è stato riaffidato ai genitori.

Secondo le prime informazioni raccolte, durante l’incursione alcuni locali della scuola sarebbero stati allagati, mentre diversi arredi avrebbero riportato dei danneggiamenti. Sono in corso le verifiche per quantificare i danni e ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’edificio scolastico.

Indagini in corso per identificare gli altri ragazzi

L’attenzione degli investigatori è ora concentrata sull’identificazione degli altri componenti del gruppo che hanno preso parte all’incursione. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio e chiarire le responsabilità dei giovani coinvolti.

Non si tratta, inoltre, del primo episodio di tensione registrato recentemente nell’istituto di via Vaiani. Nei giorni scorsi, infatti, i militari erano già intervenuti per scongiurare alcuni tentativi di occupazione della scuola.