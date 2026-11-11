Premio “Eccellenze 2026” alla Camera dei Deputati, premiata anche la giornalista Caterina Laita

Premio Eccellenze 2026 all Camera dei Deputati
Imposta Teleclub come fonte preferita

Premio “Eccellenze 2026” alla Camera dei Deputati, premiata anche la giornalista Caterina Laita. La giornalista campana tra le personalità insignite del premio, il riconoscimento assegnato a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a professionisti che si sono distinti per il proprio contributo nei rispettivi ambiti lavorativi e sociali. Promossa dal deputato Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, insieme al vicepresidente della Camera Sergio Costa, la manifestazione ha celebrato esperienze e percorsi professionali capaci di lasciare un segno.

Premio “Eccellenze 2026”, on. Caramiello: “Valorizzare il Sud”

Per Caterina Laita il riconoscimento arriva al termine di 26 anni di attività giornalistica, vissuti sul campo, dando voce a territori complessi, emergenze ambientali, disagio sociale, storie di violenza e battaglie per i diritti. Un percorso che si è sviluppato attraverso l’informazione, l’inchiesta e l’approfondimento, senza perdere di vista le persone e le comunità protagoniste delle vicende raccontate.

Riconoscimento sul campo, oggi con Teleclub per raccontare i territori

Un impegno che trova piena sintonia con la mission della famiglia Teleclub, della quale la giornalista è entrata a far parte nel 2023: raccontare il territorio attraverso le voci dei cittadini, intercettarne bisogni e criticità e provare a trasformare il giornalismo in uno strumento di cambiamento, seguendo anche i principi del solution journalism. Non soltanto raccontare i problemi, dunque, ma contribuire a far emergere risposte, esperienze positive e possibili soluzioni. Il premio “Eccellenze 2026” rappresenta così un riconoscimento a una carriera costruita sul campo, con la convinzione che il giornalismo debba continuare a dare voce a chi spesso non ne ha e mantenere un legame autentico con i territori che racconta.

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