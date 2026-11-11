Premio “Eccellenze 2026” alla Camera dei Deputati, premiata anche la giornalista Caterina Laita. La giornalista campana tra le personalità insignite del premio, il riconoscimento assegnato a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a professionisti che si sono distinti per il proprio contributo nei rispettivi ambiti lavorativi e sociali. Promossa dal deputato Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, insieme al vicepresidente della Camera Sergio Costa, la manifestazione ha celebrato esperienze e percorsi professionali capaci di lasciare un segno.

Premio “Eccellenze 2026”, on. Caramiello: “Valorizzare il Sud”

Per Caterina Laita il riconoscimento arriva al termine di 26 anni di attività giornalistica, vissuti sul campo, dando voce a territori complessi, emergenze ambientali, disagio sociale, storie di violenza e battaglie per i diritti. Un percorso che si è sviluppato attraverso l’informazione, l’inchiesta e l’approfondimento, senza perdere di vista le persone e le comunità protagoniste delle vicende raccontate.

Riconoscimento sul campo, oggi con Teleclub per raccontare i territori

Un impegno che trova piena sintonia con la mission della famiglia Teleclub, della quale la giornalista è entrata a far parte nel 2023: raccontare il territorio attraverso le voci dei cittadini, intercettarne bisogni e criticità e provare a trasformare il giornalismo in uno strumento di cambiamento, seguendo anche i principi del solution journalism. Non soltanto raccontare i problemi, dunque, ma contribuire a far emergere risposte, esperienze positive e possibili soluzioni. Il premio “Eccellenze 2026” rappresenta così un riconoscimento a una carriera costruita sul campo, con la convinzione che il giornalismo debba continuare a dare voce a chi spesso non ne ha e mantenere un legame autentico con i territori che racconta.