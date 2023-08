Sei mezzi per la raccolta rifiuti sono stati sequestrati dai Carabinieri a Quarto. I militari dell’arma, dopo accurati controlli, hanno appurato che i veicoli erano tutti senza assicurazione. Si tratta di un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car, tutti addetti alla raccolta differenziata nel comune flegreo.

Quarto, raccolta dei rifiuti senza assicurazione: 6 veicoli sequestrati dai Carabinieri

I controlli sono stati effettuati nei pressi dell’isola ecologica in Via Lenza Lunga, sotto al cavalcavia della Strada Statale 686 del Vecchio Mulino, a pochi passi dal Centro Commerciale Quarto Nuovo. Inoltre alla ditta appaltatrice sono state elevate sanzioni per 5196 euro.

Non è la prima volta che i comuni si trovano alle prese con mezzi non assicurati appartenenti a società appaltatrici: un fenomeno che sembra essere particolarmente diffuso. Lo scorso gennaio, in pieno centro a Napoli, venne scoperta perfino un’ambulanza sprovvista di assicurazione ed il guidatore che non aveva con sé la patente.