Una forte esplosione ha sconvolto la cittadina di Quarto ieri, giovedì 7 novembre, in tarda mattinata. Intorno alle 12, un boato ha scosso via Santa Maria e dintorni, generando panico tra i residenti e causando ingenti danni agli edifici vicini.

Quarto, esplosione deposito abusivo di petardi: 7 famiglie evacuate

La causa dell’esplosione è stata attribuita a un incidente in un deposito abusivo di fuochi d’artificio, dove un uomo stava eseguendo lavori di saldatura. Le scintille provocate dall’attività di saldatura avrebbero innescato i petardi presenti nel locale, scatenando una detonazione devastante.

Sono sette i nuclei evacuati: sei famiglie e uno studio professionale hanno lasciato le abitazioni danneggiate e hanno trovato sistemazione autonoma presso amici e parenti. Tuttavia, una famiglia sembra trovarsi in una situazione più complessa, e sarà necessario valutare forme di sostegno per garantire un alloggio temporaneo.

L’uomo presente nel deposito al momento dell’esplosione è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Pozzuoli. Fortunatamente, le sue ferite non risultano gravi. I danni strutturali agli edifici colpiti sono evidenti e i lavori di ripristino si preannunciano lunghi e complessi.

Le autorità locali stanno ora valutando la situazione e le possibili misure di assistenza per gli sfollati. Nei prossimi giorni, si cercherà di stabilire un piano per garantire la sicurezza degli abitanti e per comprendere quale sarà il destino delle famiglie coinvolte.